Попробуйте бургер в лаваше и вы больше не захотите обычных бургеров. Такой вкусняк готовится очень быстро, а главное – удобно.

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Мясной фарш можно изменять: используйте куриный, свиной, говяжий или микс. Вкус блюда от этого не ухудшится.

Рецепт бургера в лаваше

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 круглые лаваши или круглые тортильи;

– 250 граммов фарша говядина-свинина;

– соль, перец, сухой чеснок;

– 4 – 6 кусочков тостового сыра;

– соус релиш (квашеный огурец, лук, майонез, кетчуп, горчица);

– 1 томат;

– салатные листья или молодая капуста.

Для соуса:

– 2 столовые ложки кетчупа;

– 1 чайная ложка майонеза;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка соуса релиш;

– сухой чеснок.

Приготовление:

️Соединяем фарш, соль, перец, сухой чеснок, делим на 2 части и каждую тоненьким слоем распределяем по лавашу.

Поджариваем на сковороде с каплей масла ~ 2-3 мин со стороны котлеты до его готовности.

️Сразу выкладываем на горячую котлету сыр, добавляем соус релиш, томаты, соус для бургера (просто смешайте все ингредиенты, указанные выше), добавляем сверху салатные листья. Формируем блюдо.

Приятного аппетита!