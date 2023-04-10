Два в одном – теперь будете готовить любимый вкус только так
10 апреля 2023, 14:43Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Хотите попробовать что-нибудь новое из уличной еды? Приготовьте бургер в лаваше – это очень вкусно.
Попробуйте бургер в лаваше и вы больше не захотите обычных бургеров. Такой вкусняк готовится очень быстро, а главное – удобно.
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Мясной фарш можно изменять: используйте куриный, свиной, говяжий или микс. Вкус блюда от этого не ухудшится.
Рецепт бургера в лаваше
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- ️Соединяем фарш, соль, перец, сухой чеснок, делим на 2 части и каждую тоненьким слоем распределяем по лавашу.
- Поджариваем на сковороде с каплей масла ~ 2-3 мин со стороны котлеты до его готовности.
- ️Сразу выкладываем на горячую котлету сыр, добавляем соус релиш, томаты, соус для бургера (просто смешайте все ингредиенты, указанные выше), добавляем сверху салатные листья. Формируем блюдо.
Приятного аппетита!