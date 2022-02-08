Буррито-боул с курицей: сытное блюдо с мексиканским характером

8 февраля 2022 , 17:13
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Источник:

Café delites

Нежное мясо в пестром разнообразии овощей и зелени – это и есть буррито-боул. Обязательно подавайте его в глубоких мисочках. Этого требуют обычай и само название.

Ведь burrito bowl – это буррито в миске. Слюнки текут от одного вида этого яркого блюда!

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Что добавлять в буррито-боул: кинзу или петрушку, решает исключительно ваш вкус.

Буррито-боул с курицей: рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4


Фото Café delites

Ингредиенты:
– 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла;
– 1 большой зубчик чеснока;
– ½ чайной ложки молотого чили;
– 1 чайная ложка молотого тмина;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 столовая ложка измельченной свежей кинзы (петрушки);
– 4 крупных куриных окорочка без кожи и костей;
– 2 крупных болгарских перца.

Для риса:
– ½ стакана длиннозернистого белого риса;
– 1 стакан куриного бульона;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки сока лайма;
– 2 – 3 столовые ложки мелко нарезанной петрушки.

Для боула:
– 5 стаканов листьев салата ромен;
– 200 граммов консервированной черной фасоли;
– 200 граммов консервированной кукурузы;
– ½ красной луковицы;
– 1 авокадо.

Для соуса:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;
– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки;
– 1 зубчик чеснока;
– ½ чайной ложки сахара;
– ¼ чайной ложки молотого тмина;
– ½ чайной ложки соли;
– ½ чайной ложки хлопьев красного чили (по желанию).

Приготовление:​

  1. Смешайте в глубокой миске сок лайма, растительное масло, измельченный чеснок, тмин, соль, чили, а также кинзу или петрушку. Замаринуйте в этой смеси куриные окорочка на 30 минут.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на нем филе куриных окорочков. Переложите мясо на блюдо, накройте фольгой и оставьте отдохнуть.


Фото Café delites

  1. Нарезанный кусочками сладкий перец переложите в сковороду, сбрызните маслом и готовьте к мягкости. Приправьте солью и перцем.
  2. Рис промойте, высыпьте в кастрюлю с куриным бульоном и чесноком и на среднем огне доведите до кипения. Как только бульон закипит, убавьте огонь и накройте рис крышкой.
  3. Смешайте готовый рис с соком лайма и мелко нарезанной петрушкой. Если нужно, еще раз посолите и поперчите.


Фото Café delites

  1. Соедините в отдельной мисочке все ингредиенты соуса.
  2. Смешайте листья салата, фасоль, кукурузу, лук и перец и разложите в 4 круглых мисочки.
  3. Добавьте в мисочки нарезанную полосками курятину, сверху выложите ломтики авокадо и полейте все заправкой.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак