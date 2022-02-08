Ведь burrito bowl – это буррито в миске. Слюнки текут от одного вида этого яркого блюда!

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Что добавлять в буррито-боул: кинзу или петрушку, решает исключительно ваш вкус.

Буррито-боул с курицей: рецепт

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4



Фото Café delites

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– 1 большой зубчик чеснока;

– ½ чайной ложки молотого чили;

– 1 чайная ложка молотого тмина;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка измельченной свежей кинзы (петрушки);

– 4 крупных куриных окорочка без кожи и костей;

– 2 крупных болгарских перца.



Для риса:

– ½ стакана длиннозернистого белого риса;

– 1 стакан куриного бульона;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки сока лайма;

– 2 – 3 столовые ложки мелко нарезанной петрушки.



Для боула:

– 5 стаканов листьев салата ромен;

– 200 граммов консервированной черной фасоли;

– 200 граммов консервированной кукурузы;

– ½ красной луковицы;

– 1 авокадо.



Для соуса:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма;

– 1 столовая ложка мелко нарезанной петрушки;

– 1 зубчик чеснока;

– ½ чайной ложки сахара;

– ¼ чайной ложки молотого тмина;

– ½ чайной ложки соли;

– ½ чайной ложки хлопьев красного чили (по желанию).

Приготовление:​

Смешайте в глубокой миске сок лайма, растительное масло, измельченный чеснок, тмин, соль, чили, а также кинзу или петрушку. Замаринуйте в этой смеси куриные окорочка на 30 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на нем филе куриных окорочков. Переложите мясо на блюдо, накройте фольгой и оставьте отдохнуть.



Фото Café delites

Нарезанный кусочками сладкий перец переложите в сковороду, сбрызните маслом и готовьте к мягкости. Приправьте солью и перцем. Рис промойте, высыпьте в кастрюлю с куриным бульоном и чесноком и на среднем огне доведите до кипения. Как только бульон закипит, убавьте огонь и накройте рис крышкой. Смешайте готовый рис с соком лайма и мелко нарезанной петрушкой. Если нужно, еще раз посолите и поперчите.



Фото Café delites

Соедините в отдельной мисочке все ингредиенты соуса. Смешайте листья салата, фасоль, кукурузу, лук и перец и разложите в 4 круглых мисочки. Добавьте в мисочки нарезанную полосками курятину, сверху выложите ломтики авокадо и полейте все заправкой.

Приятного аппетита!