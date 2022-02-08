Ведь burrito bowl – это буррито в миске. Слюнки текут от одного вида этого яркого блюда!
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Что добавлять в буррито-боул: кинзу или петрушку, решает исключительно ваш вкус.
Буррито-боул с курицей: рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Фото Café delites
Приготовление:
- Смешайте в глубокой миске сок лайма, растительное масло, измельченный чеснок, тмин, соль, чили, а также кинзу или петрушку. Замаринуйте в этой смеси куриные окорочка на 30 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте на нем филе куриных окорочков. Переложите мясо на блюдо, накройте фольгой и оставьте отдохнуть.
Фото Café delites
- Нарезанный кусочками сладкий перец переложите в сковороду, сбрызните маслом и готовьте к мягкости. Приправьте солью и перцем.
- Рис промойте, высыпьте в кастрюлю с куриным бульоном и чесноком и на среднем огне доведите до кипения. Как только бульон закипит, убавьте огонь и накройте рис крышкой.
- Смешайте готовый рис с соком лайма и мелко нарезанной петрушкой. Если нужно, еще раз посолите и поперчите.
Фото Café delites
- Соедините в отдельной мисочке все ингредиенты соуса.
- Смешайте листья салата, фасоль, кукурузу, лук и перец и разложите в 4 круглых мисочки.
- Добавьте в мисочки нарезанную полосками курятину, сверху выложите ломтики авокадо и полейте все заправкой.
Приятного аппетита!