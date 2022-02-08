Адже burrito bowl – це бурито в мисці. Слинки течуть від самого лише вигляду цієї яскравої страви!
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До речі, свіжу зелень узимку можна замінити мороженою або сушеною.
Бурито-боул із куркою: рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
Приготування:
- Для приготування курочки змішайте в глибокій мисці сік лайма, олію, подрібнений часник, кмин, сіль, чилі і коріандр або петрушку. Додайте курячі стегенця і маринуйте 30 хвилин.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте м'ясо з обох сторін. Перекладіть курку на тарілку, накрийте фольгою і дайте відпочити.
Фото Café delites
- Нарізаний шматочками солодкий перець перекладіть у сковороду, збризніть невеликою кількістю олії і готуйте до м’якості. Присмачте сіллю і перцем.
- Для приготування рису, з'єднайте його з курячим бульйоном, часником. Відправте все в каструлі на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і накрийте кришкою.
- Перемішайте готовий рис з соком лайма та дрібно нарізаною петрушкою. Присмачте все сіллю і перцем, якщо потрібно.
Фото Café delites
- Для соусу змішайте всі інгредієнти та перекладіть в мисочку.
- Змішайте листя салату, квасолю, кукурудзу, цибулю та перець. Порційно розкладіть в чотири круглі мисочки.
- Курку наріжте смужками і розкладіть в миски. Зверху покладіть скибочки авокадо і полийте заправкою.
Смачного!