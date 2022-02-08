Адже burrito bowl – це бурито в мисці. Слинки течуть від самого лише вигляду цієї яскравої страви!

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До речі, свіжу зелень узимку можна замінити мороженою або сушеною.

Бурито-боул із куркою: рецепт

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Фото Café delites

Інгредієнти:

– 2 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;

– 1 столова ложка олії;

– 1 великий зубчик часнику;

– ½ чайної ложки меленого чилі;

– ​1 чайна ложrа меленого кмину;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка подрібненої свіжої кінзи;

– 4 великих курячих стегенця без шкіри та кісток;

– 2 великих болгарських перці. Для рису:

– ½ склянки довгозернистого білого рису;

– 1 склянка курячого бульйону;

– 1 зубчик часнику;

– 1 – 2 столові ложки соку лайма;

– 2 – 3 столові ложки дрібно нарізаної петрушки.



Для боулу:

– 5 склянок листя салату ромен;

– 200 грамів чорної консервованої квасолі;

– 200 грамів консервованої кукурудзи;

– ½ червоної цибулі;

– 1 авокадо.



Для соусу:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 3 столові ложки свіжовичавленого соку лайма;

– 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки;

– 1 зубчик часнику;

– ½ чайної ложки цукру;

– ¼ чайної ложки меленого кмину;

– ½ чайної ложки солі;

– ½ чайної ложки пластівців червоного чилі (за бажанням).

Приготування:

Для приготування курочки змішайте в глибокій мисці сік лайма, олію, подрібнений часник, кмин, сіль, чилі і коріандр або петрушку. Додайте курячі стегенця і маринуйте 30 хвилин.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте м'ясо з обох сторін. Перекладіть курку на тарілку, накрийте фольгою і дайте відпочити.



Фото Café delites

Нарізаний шматочками солодкий перець перекладіть у сковороду, збризніть невеликою кількістю олії і готуйте до м’якості. Присмачте сіллю і перцем.

Для приготування рису, з'єднайте його з курячим бульйоном, часником. Відправте все в каструлі на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і накрийте кришкою.

Перемішайте готовий рис з соком лайма та дрібно нарізаною петрушкою. Присмачте все сіллю і перцем, якщо потрібно.



Фото Café delites

Для соусу змішайте всі інгредієнти та перекладіть в мисочку.

Змішайте листя салату, квасолю, кукурудзу, цибулю та перець. Порційно розкладіть в чотири круглі мисочки.

Курку наріжте смужками і розкладіть в миски. Зверху покладіть скибочки авокадо і полийте заправкою.

Смачного!