Праздничные и яркие: готовим бутерброды с икрой на Новый год
18 декабря 2023, 21:27Читати новину українською
Источник:"Колижанка"
Бутерброды с икрой – традиционное блюдо на новогоднем столе. Приготовьте их в этом году – ваши гости останутся довольны.
В этой подборке есть как классические канапе, так и авокадо. Оно прекрасно подходит к икре.
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Бутерброды с красной икрой, маслом и лимоном
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– половина багета;
– баночка красной икры;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– четвертинка лимона;
– укроп для украшения.
Приготовление:
- Багет нарежьте ломтиками. Подсушите их на разогретой сковороде-гриле без использования масла.
- Подсушенный хлеб щедро промажьте сливочным маслом.
- Зелень укропа помойте и встряхните от излишней влаги. Разложите веточки укропа на хлебных ломтиках.
- Красную икру распределите сверху.
- Лимон сполосните, обсушите и нарежьте кружочками. Каждый кружочек разделите на дольки. Задекорируйте ими бутерброды.
Бутерброд с красной икрой и авокадо
- Время: 10 минут
- Порции: 2
– 2 ломтика тостового хлеба;
– 40 граммов красной икры;
– 80 граммов плавленого сыра;
– половинка авокадо;
– зеленый лук для украшения.
Приготовление:
- Ломтики хлеба разрежьте по диагонали и промажьте плавленым сыром.
- Спелое авокадо вымойте и обсушите, разрежьте пополам, предварительно удалив косточку. Вторую половинку сохраните для салата или других закусок. Другую часть нарежьте ломтиками и выложите на каждый бутерброд.
- Красную икру также распределите на ломтиках.
- Зеленый лук помойте и встряхните от лишней влаги. Нарежьте тонкими перышками и декорируйте бутерброды.