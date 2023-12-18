В этой подборке есть как классические канапе, так и авокадо. Оно прекрасно подходит к икре.

Будет вкусно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Бутерброды с красной икрой, маслом и лимоном

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Багет нарежьте ломтиками. Подсушите их на разогретой сковороде-гриле без использования масла.
  2. Подсушенный хлеб щедро промажьте сливочным маслом.
  3. Зелень укропа помойте и встряхните от излишней влаги. Разложите веточки укропа на хлебных ломтиках.
  4. Красную икру распределите сверху.
  5. Лимон сполосните, обсушите и нарежьте кружочками. Каждый кружочек разделите на дольки. Задекорируйте ими бутерброды.

Бутерброд с красной икрой и авокадо

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  1. Ломтики хлеба разрежьте по диагонали и промажьте плавленым сыром.
  2. Спелое авокадо вымойте и обсушите, разрежьте пополам, предварительно удалив косточку. Вторую половинку сохраните для салата или других закусок. Другую часть нарежьте ломтиками и выложите на каждый бутерброд.
  3. Красную икру также распределите на ломтиках.
  4. Зеленый лук помойте и встряхните от лишней влаги. Нарежьте тонкими перышками и декорируйте бутерброды.