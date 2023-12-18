В этой подборке есть как классические канапе, так и авокадо. Оно прекрасно подходит к икре.

Будет вкусно Экспресс-ужин без забот: как приготовить вкусные блюда всего за 20 минут

Бутерброды с красной икрой, маслом и лимоном

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– половина багета;

– баночка красной икры;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– четвертинка лимона;

– укроп для украшения.

Приготовление:

Багет нарежьте ломтиками. Подсушите их на разогретой сковороде-гриле без использования масла. Подсушенный хлеб щедро промажьте сливочным маслом. Зелень укропа помойте и встряхните от излишней влаги. Разложите веточки укропа на хлебных ломтиках. Красную икру распределите сверху. Лимон сполосните, обсушите и нарежьте кружочками. Каждый кружочек разделите на дольки. Задекорируйте ими бутерброды.

Бутерброд с красной икрой и авокадо

Время : 10 минут

: 10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 ломтика тостового хлеба;

– 40 граммов красной икры;

– 80 граммов плавленого сыра;

– половинка авокадо;

– зеленый лук для украшения.

Приготовление:

Ломтики хлеба разрежьте по диагонали и промажьте плавленым сыром. Спелое авокадо вымойте и обсушите, разрежьте пополам, предварительно удалив косточку. Вторую половинку сохраните для салата или других закусок. Другую часть нарежьте ломтиками и выложите на каждый бутерброд. Красную икру также распределите на ломтиках. Зеленый лук помойте и встряхните от лишней влаги. Нарежьте тонкими перышками и декорируйте бутерброды.

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