Если Оливье и Шуба надоели: оригинальные идеи вкуснейших праздничных салатов

В этой вкусной подборке от 24 Канала вы найдете салаты с курицей, крабовыми палочками, лососем и так далее. Поэтому с легкостью выберите блюдо по своему вкусу.

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Баварский салат с курицей

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Куриное филе отварите до готовности, охладите и нашинкуйте на средние куски.
  2. Сыр и помидоры нарежьте кусками такой же величины.
  3. Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.
  4. Выжмите чеснок, посолите, поперчите и добавьте зелень. Перемешайте и подавайте.

Салат с крабовыми палочками

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарежьте соломкой.
  2. Сыр натрите на грубую терку, чеснок выжмите через пресс, а зелень измельчите.
  3. Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом, сметаной или йогуртом. Добавьте специи и перемешайте.

Греческий салат с брынзой

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу.
  2. Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, растительное масло, цедру лимона, соль, перец.
  3. Заправьте овощи и перемешайте.
  4. Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу.

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Греческий салат / Фото BBC

Салат со шпинатом и слабосоленым лососем

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Рыбу нарежьте кусочками. Отварные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками.
  2. Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом.
  3. Сверху посыпьте семенами или орешками и выдавите апельсиновый сок.

Приятного аппетита!