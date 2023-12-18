Если Оливье и Шуба надоели: оригинальные идеи вкуснейших праздничных салатов

В этой вкусной подборке от 24 Канала вы найдете салаты с курицей, крабовыми палочками, лососем и так далее. Поэтому с легкостью выберите блюдо по своему вкусу.
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Баварский салат с курицей
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Куриное филе отварите до готовности, охладите и нашинкуйте на средние куски.
- Сыр и помидоры нарежьте кусками такой же величины.
- Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса.
- Выжмите чеснок, посолите, поперчите и добавьте зелень. Перемешайте и подавайте.
Салат с крабовыми палочками
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Крабовые полочки, сладкий перец, помидор и вареные яйца нарежьте соломкой.
- Сыр натрите на грубую терку, чеснок выжмите через пресс, а зелень измельчите.
- Все ингредиенты смешайте, заправьте майонезом, сметаной или йогуртом. Добавьте специи и перемешайте.
Греческий салат с брынзой
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Нарежьте все овощи средними кубиками, выложите в глубокую салатницу.
- Для заправки смешайте выжатый зубчик чеснока, сухие специи, растительное масло, цедру лимона, соль, перец.
- Заправьте овощи и перемешайте.
- Посыпьте кусочками сыра, оливками и подавайте к столу.
Греческий салат / Фото BBC
Салат со шпинатом и слабосоленым лососем
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Рыбу нарежьте кусочками. Отварные яйца очистите и нарежьте половинками, а помидоры – кусочками.
- Промытый и просушенный шпинат выложите на тарелку, добавьте помидоры, лосось, яйца, специи и заправьте оливковым маслом.
- Сверху посыпьте семенами или орешками и выдавите апельсиновый сок.
Приятного аппетита!