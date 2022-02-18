Буженина из индейки – отличное решение для холодной закуски, достаточно нарезать ее и выложить на тарелку или бутерброд. Также ее можно подавать к столу с отварным картофелем или свежим салатом. Аналогично можно приготовить и буженину из куриного филе, нужно только уменьшить градус духовки до 160.
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Рецепт запеченной буженины из индейки
- Время на подготовку: 8 – 10 часов
- Время на приготовление: 80 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Нарежьте морковь длинными брусочками (длина должна соответствовать филе индейки).
- Нашпигуйте филе индейки брусочками моркови и нарезанным на грубые куски чесноком.
- Сдобрите мясо солью, перцем, специями для барбекю и горчицей.Тщательно натрите этой смесью филе вместе с оливковым маслом, так мясо станет более сочным.
- Отправьте заготовку на ночь в холодильник. Чтобы мясо не обветрилось, его можно укрыть слоем пищевой пленки.
Смесь барбекю можно приготовить самостоятельно. Для этого смешайте: паприку, сухой лук и чеснок, черный и красный перцы. А если возьмете подкопченную паприку – будет еще вкуснее,
– посоветовал Владимир Ярославский.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Переложите мясо в жароупорную форму. Добавьте нарезанный грубыми кусками лук, сельдерей и морковь. Для аромата влейте немного вина.
- Отправьте форму с блюдом в рукав для запекания.
- Запекайте буженину 60 минут. После этого снимите рукав с блюда и запекайте еще 10 минут при 240 градусов.
Приятного аппетита!