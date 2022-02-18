Буженина из индейки – отличное решение для холодной закуски, достаточно нарезать ее и выложить на тарелку или бутерброд. Также ее можно подавать к столу с отварным картофелем или свежим салатом. Аналогично можно приготовить и буженину из куриного филе, нужно только уменьшить градус духовки до 160.

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Рецепт запеченной буженины из индейки

Время на подготовку : 8 – 10 часов

: 8 – 10 часов Время на приготовление : 80 минут

: 80 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм филе индейки;

– морковь;

– чеснок;

– горчица;

– оливковое масло;

– соль;

– специи для барбекю;

– остатки лука и сельдерея;

– ароматные травы;

– белое сухое вино (по желанию).

Приготовление:

Нарежьте морковь длинными брусочками (длина должна соответствовать филе индейки).

Нашпигуйте филе индейки брусочками моркови и нарезанным на грубые куски чесноком.

Сдобрите мясо солью, перцем, специями для барбекю и горчицей.Тщательно натрите этой смесью филе вместе с оливковым маслом, так мясо станет более сочным.

Отправьте заготовку на ночь в холодильник. Чтобы мясо не обветрилось, его можно укрыть слоем пищевой пленки.

Обратите внимание! Соль добавляйте в пропорции 9 граммов на 1 килограмм мяса. Горчицу, перец и специи по желанию.

Смесь барбекю можно приготовить самостоятельно. Для этого смешайте: паприку, сухой лук и чеснок, черный и красный перцы. А если возьмете подкопченную паприку – будет еще вкуснее,

– посоветовал Владимир Ярославский.

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Переложите мясо в жароупорную форму. Добавьте нарезанный грубыми кусками лук, сельдерей и морковь. Для аромата влейте немного вина.

Отправьте форму с блюдом в рукав для запекания.

Запекайте буженину 60 минут. После этого снимите рукав с блюда и запекайте еще 10 минут при 240 градусов.

Приятного аппетита!