Буженина з індички – відмінне рішення для холодної закуски, достатньо нарізати її і викласти на таріль чи канапку. Також її можна подавати до столу з відвареною картоплею чи свіжим салатом. Аналогічно можна приготувати й буженину з курячого філе, потрібно тільки зменшити градус духовки до 160.

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Рецепт запеченої буженини з індички

Час на підготовку: 8 – 10 годин

8 – 10 годин Час на приготування: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм філе індички;

– морква;

– часник;

– гірчиця;

– оливкова олія;

– сіль;

– спеції для барбекю;

– залишки цибулі та селери;

– ароматні трави;

– біле сухе вино (за бажанням).

Приготування:

Наріжте моркву довгими брусочками (довжина має відповідати філе індички).

Нашпигуйте філе індички брусочками моркви та нарізаним на грубі шматки часником.

Присмачте м'ясо сіллю, перцем, спеціями для барбекю та гірчицею.Ретельно натріть цією сумішшю філе разом з оливковою олією, так м’ясо стане більш соковитим.

Відправте заготовку на ніч в холодильник. Щоб м'ясо не обвітрилося, його можна вкрити шаром харчової плівки.

Зверніть увагу! Сіль додавайте у пропорції 9 грамів на 1 кілограм м’яса. Гірчицю, перець та спеції за бажанням.

️Суміш барбекю можна приготувати самостійно. Для цього змішайте: паприку, суху цибулю та часник, чорний та червоний перці. А якщо візьмете підкопчену паприку – буде ще смачніше,

– порадив Володимир Ярославський.

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Перекладіть м'ясо у жаротривку форму. Додайте нарізану грубими шматками цибулю, селеру та моркву. Для аромату влийте трішки вина.

Відправте форму зі стравою у рукав для запікання.

Запікайте буженину 60 хвилин. Після цього зніміть рукав зі страви та запікайте ще 10 хвилин при 240 градусах.

Смачного!