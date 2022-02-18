Буженина из индейки: рецепт шеф-повара к любому столу

18 февраля 2022 , 19:05
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Источник:

инстаграм Владимира Ярославского

Буженину из индейки можно подавать к столу как холодное, так и как горячее блюдо. Выбирать вам!

Буженина из индейки – отличное решение для холодной закуски, достаточно нарезать ее и выложить на тарелку или бутерброд. Также ее можно подавать к столу с отварным картофелем или свежим салатом. Аналогично можно приготовить и буженину из куриного филе, нужно только уменьшить градус духовки до 160.

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Рецепт запеченной буженины из индейки

  • Время на подготовку: 8 – 10 часов
  • Время на приготовление: 80 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм филе индейки;
– морковь;
– чеснок;
– горчица;
– оливковое масло;
– соль;
– специи для барбекю;
– остатки лука и сельдерея;
– ароматные травы;
– белое сухое вино (по желанию).

Приготовление:

  1. Нарежьте морковь длинными брусочками (длина должна соответствовать филе индейки).
  1. Нашпигуйте филе индейки брусочками моркови и нарезанным на грубые куски чесноком.
  1. Сдобрите мясо солью, перцем, специями для барбекю и горчицей.Тщательно натрите этой смесью филе вместе с оливковым маслом, так мясо станет более сочным.
  1. Отправьте заготовку на ночь в холодильник. Чтобы мясо не обветрилось, его можно укрыть слоем пищевой пленки.
Обратите внимание! Соль добавляйте в пропорции 9 граммов на 1 килограмм мяса. Горчицу, перец и специи по желанию.

Смесь барбекю можно приготовить самостоятельно. Для этого смешайте: паприку, сухой лук и чеснок, черный и красный перцы. А если возьмете подкопченную паприку – будет еще вкуснее,
– посоветовал Владимир Ярославский.

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  1. Переложите мясо в жароупорную форму. Добавьте нарезанный грубыми кусками лук, сельдерей и морковь. Для аромата влейте немного вина.
  1. Отправьте форму с блюдом в рукав для запекания.
  1. Запекайте буженину 60 минут. После этого снимите рукав с блюда и запекайте еще 10 минут при 240 градусов.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак