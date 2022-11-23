Намазка с куриным филе – не только питательная и вкусная, но диетическая. Иметь ее в запасе может быть очень хорошей идеей в текущих условиях, когда из-за атак российских оккупантов не всегда удастся воспользоваться любимой плитой.
Кстати Нет света – спасайся МИНИ: три простых рецепта
Рецепт намазки с куриным филе
Время: 30 минут
Порций: 2
Вкусно и питательно / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 1 куриное филе;
- 1 яйцо;
- 50 грамм твердого сыра;
- 30 грамм грецких орехов;
- зубчик чеснока;
- соль и майонез – по вкусу.
Приготовление:
- Филе варим в соленой воде до готовности. Мясо остужаем и очень мелко нарезаем.
- Варим яйцо, натираем и добавляем к курочке.
- Сыр натираем, орехи рубим на крошки. Добавляем в массу.
- Чеснок выжимаем через пресс, солим и добавляем майонез. Тщательно перемешиваем, чтобы все компоненты распределились по массе равномерно.
Приятного аппетита!