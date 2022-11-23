Намазка с куриным филе – не только питательная и вкусная, но диетическая. Иметь ее в запасе может быть очень хорошей идеей в текущих условиях, когда из-за атак российских оккупантов не всегда удастся воспользоваться любимой плитой.

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Рецепт намазки с куриным филе

Время: 30 минут

Порций: 2

Вкусно и питательно / Фото Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе;
  • 1 яйцо;
  • 50 грамм твердого сыра;
  • 30 грамм грецких орехов;
  • зубчик чеснока;
  • соль и майонез – по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе варим в соленой воде до готовности. Мясо остужаем и очень мелко нарезаем.
  2. Варим яйцо, натираем и добавляем к курочке.
  3. Сыр натираем, орехи рубим на крошки. Добавляем в массу.
  4. Чеснок выжимаем через пресс, солим и добавляем майонез. Тщательно перемешиваем, чтобы все компоненты распределились по массе равномерно.

Приятного аппетита!