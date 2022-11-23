Намазка з курячим філе – не лише поживна та смачна, а й дієтична. Мати її про запас може бути дуже хорошою ідеєю у поточних умовах, коли через атаки російських окупантів не завжди вдасться скористатися улюбленою плитою.
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Рецепт намазки з курячим філе
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Смачно та поживно / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 1 куряче філе;
- 1 яйце;
- 50 грамів твердого сиру;
- 30 грамів волоських горіхів;
- зубчик часнику;
- сіль та майонез – до смаку.
Приготування:
- Філе варимо у солоній воді до готовності. М'ясо остуджуємо та дуже дрібно нарізаємо.
- Варимо яйце, натираємо та додаємо до курочки.
- Сир натираємо, горіхи рубаємо на крихти. Додаємо до маси.
- Часник вичавлюємо через прес, солимо та додаємо майонез. Ретельно перемішуємо, щоб усі компоненти розподілилися по масі рівномірно.
Смачного!