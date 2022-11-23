Намазка з курячим філе – не лише поживна та смачна, а й дієтична. Мати її про запас може бути дуже хорошою ідеєю у поточних умовах, коли через атаки російських окупантів не завжди вдасться скористатися улюбленою плитою.

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Рецепт намазки з курячим філе

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Смачно та поживно / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • 1 куряче філе;
  • 1 яйце;
  • 50 грамів твердого сиру;
  • 30 грамів волоських горіхів;
  • зубчик часнику;
  • сіль та майонез – до смаку.

Приготування:

  1. Філе варимо у солоній воді до готовності. М'ясо остуджуємо та дуже дрібно нарізаємо.
  2. Варимо яйце, натираємо та додаємо до курочки.
  3. Сир натираємо, горіхи рубаємо на крихти. Додаємо до маси.
  4. Часник вичавлюємо через прес, солимо та додаємо майонез. Ретельно перемішуємо, щоб усі компоненти розподілилися по масі рівномірно.

Смачного!