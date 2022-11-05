Часто для просмотра сериалов на выходных мы запасаемся пиццей, бургерами, нагетсами и другими перекусами, чтобы сэкономить свое время. Впрочем, если в холодильнике есть сыр – не стоит пользоваться доставкой, ведь уже через несколько минут на вашем столе будет вкусная закуска, подходящая к "сериальной" атмосфере.
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Рецепт сырных шариков
Время: 30 минут
Порций: 3
Идеальная закуска для сериалов или кино / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 300 грамм микса твердого сыра и моцареллы;
- 30 грамм пармезана;
- 2 желтка;
- 50 грамм муки;
- чайная ложка орегано;
- стакан измельченных сухарей;
- масло для фритюра;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Мелко натрите весь сыр и тщательно перемешайте.
- Добавьте в сыр желтки, соль, перец и орегано, перемешайте до образования равномерной массы. Затем добавьте муку и снова перемешайте.
- Из творожного теста сформируйте шарики размером как перепелиное яйцо.
- Хорошо обваляйте шарики в сухарях. Разогрейте масло, и жарьте шарики до румяной корочки.
- Подавать шарики следует еще горячими с любимым соусом.
Приятного аппетита!