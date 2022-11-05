Часто для просмотра сериалов на выходных мы запасаемся пиццей, бургерами, нагетсами и другими перекусами, чтобы сэкономить свое время. Впрочем, если в холодильнике есть сыр – не стоит пользоваться доставкой, ведь уже через несколько минут на вашем столе будет вкусная закуска, подходящая к "сериальной" атмосфере.

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Рецепт сырных шариков

Время: 30 минут

Порций: 3

Идеальная закуска для сериалов или кино / Фото Cookery

Ингредиенты:

  • 300 грамм микса твердого сыра и моцареллы;
  • 30 грамм пармезана;
  • 2 желтка;
  • 50 грамм муки;
  • чайная ложка орегано;
  • стакан измельченных сухарей;
  • масло для фритюра;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Мелко натрите весь сыр и тщательно перемешайте.
  2. Добавьте в сыр желтки, соль, перец и орегано, перемешайте до образования равномерной массы. Затем добавьте муку и снова перемешайте.
  3. Из творожного теста сформируйте шарики размером как перепелиное яйцо.
  4. Хорошо обваляйте шарики в сухарях. Разогрейте масло, и жарьте шарики до румяной корочки.
  5. Подавать шарики следует еще горячими с любимым соусом.

Приятного аппетита!