Часто для просмотра сериалов на выходных мы запасаемся пиццей, бургерами, нагетсами и другими перекусами, чтобы сэкономить свое время. Впрочем, если в холодильнике есть сыр – не стоит пользоваться доставкой, ведь уже через несколько минут на вашем столе будет вкусная закуска, подходящая к "сериальной" атмосфере.

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Рецепт сырных шариков

Время: 30 минут

Порций: 3

Идеальная закуска для сериалов или кино / Фото Cookery

Ингредиенты:

300 грамм микса твердого сыра и моцареллы;

30 грамм пармезана;

2 желтка;

50 грамм муки;

чайная ложка орегано;

стакан измельченных сухарей;

масло для фритюра;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Мелко натрите весь сыр и тщательно перемешайте. Добавьте в сыр желтки, соль, перец и орегано, перемешайте до образования равномерной массы. Затем добавьте муку и снова перемешайте. Из творожного теста сформируйте шарики размером как перепелиное яйцо. Хорошо обваляйте шарики в сухарях. Разогрейте масло, и жарьте шарики до румяной корочки. Подавать шарики следует еще горячими с любимым соусом.

Приятного аппетита!