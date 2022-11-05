Доволі часто для перегляду серіалів на вихідних ми запасаємося піцою, бургерами, нагетсами та іншими перекусами, аби зекономити свій час. Втім, якщо у холодильнику є сир – не варто користуватися доставкою, адже вже за кілька хвилин на вашому столі буде смачна закуска, яка пасуватиме до "серіальної" атмосфери.

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Рецепт сирних кульок

Час: 30 хвилин

Порцій: 3

Ідеальна закуска для серіалів або кіно / Фото Cookery

Інгредієнти:

  • 300 грамів міксу твердого сиру та моцарели;
  • 30 грамів пармезану;
  • 2 жовтки;
  • 50 грамів борошна;
  • чайна ложка орегано;
  • склянка подрібнених сухарів;
  • олія для фритюру;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Дрібно натріть увесь сир та ретельно перемішайте.
  2. Додайте до сиру жовтки, сіль, перець та орегано, перемішайте до утворення рівномірної маси. Потім додайте борошно та знову перемішайте.
  3. З сирного тіста сформуйте кульки розміром з перепелине яйце.
  4. Добре обваляйте кульки у сухарях. Розігрійте олію та смажте кульки до рум'яної скоринки.
  5. Подавати кульки варто ще гарячими з улюбленим соусом.

Смачного!