Доволі часто для перегляду серіалів на вихідних ми запасаємося піцою, бургерами, нагетсами та іншими перекусами, аби зекономити свій час. Втім, якщо у холодильнику є сир – не варто користуватися доставкою, адже вже за кілька хвилин на вашому столі буде смачна закуска, яка пасуватиме до "серіальної" атмосфери.
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Рецепт сирних кульок
Час: 30 хвилин
Порцій: 3
Ідеальна закуска для серіалів або кіно / Фото Cookery
Інгредієнти:
- 300 грамів міксу твердого сиру та моцарели;
- 30 грамів пармезану;
- 2 жовтки;
- 50 грамів борошна;
- чайна ложка орегано;
- склянка подрібнених сухарів;
- олія для фритюру;
- сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Дрібно натріть увесь сир та ретельно перемішайте.
- Додайте до сиру жовтки, сіль, перець та орегано, перемішайте до утворення рівномірної маси. Потім додайте борошно та знову перемішайте.
- З сирного тіста сформуйте кульки розміром з перепелине яйце.
- Добре обваляйте кульки у сухарях. Розігрійте олію та смажте кульки до рум'яної скоринки.
- Подавати кульки варто ще гарячими з улюбленим соусом.
Смачного!