Доволі часто для перегляду серіалів на вихідних ми запасаємося піцою, бургерами, нагетсами та іншими перекусами, аби зекономити свій час. Втім, якщо у холодильнику є сир – не варто користуватися доставкою, адже вже за кілька хвилин на вашому столі буде смачна закуска, яка пасуватиме до "серіальної" атмосфери.

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Рецепт сирних кульок

Час: 30 хвилин

Порцій: 3

Ідеальна закуска для серіалів або кіно / Фото Cookery

Інгредієнти:

300 грамів міксу твердого сиру та моцарели;

30 грамів пармезану;

2 жовтки;

50 грамів борошна;

чайна ложка орегано;

склянка подрібнених сухарів;

олія для фритюру;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Дрібно натріть увесь сир та ретельно перемішайте. Додайте до сиру жовтки, сіль, перець та орегано, перемішайте до утворення рівномірної маси. Потім додайте борошно та знову перемішайте. З сирного тіста сформуйте кульки розміром з перепелине яйце. Добре обваляйте кульки у сухарях. Розігрійте олію та смажте кульки до рум'яної скоринки. Подавати кульки варто ще гарячими з улюбленим соусом.

Смачного!