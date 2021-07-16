Сладкий мягкий аромат багета не спутаешь ни с чем. Но когда он немного постоит, то вкусовые впечатления уже не те. Впрочем, сделать свежим можно любой багет, и для этого не нужно ставить его в микроволновку.

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Сначала затвердевший хлеб нужно замочить в холодной воде, а затем обернуть фольгой. После этого багет ставят в неразогретую духовку, и только теперь ставят температуру 150 градусов.

Свежим можно сделать любой багет / Фото Pixabay

Через 12 – 15 минут нужно достать багет, снять с него фольгу и поставить в духовку еще на 5 минут. И вуаля – ваш багет снова свежий и готов порадовать вас своим вкусом. Впрочем, второе потребление хлеба не откладывайте – он быстро застынет, а проводить процедуру повторно не рекомендуется.