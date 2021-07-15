Самое важное правило удачного пикника – подготовиться заранее, тогда отдых на природе будет комфортным и расслабленным. Несколько простых шагов – и вот вы уже нежитесь на солнышке в хорошей компании, вдыхая соблазнительный аромат мяса, доносящийся из мангала, и любуясь видами.

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Выберите локацию

Место пикника должно понравиться всей компании. Любите много двигаться – тогда вам подойдет парк с лужайками, где можно погонять на велосипеде, поиграть в бадминтон или побросать фризби. Хотите насладиться спокойным отдыхом – отправляйтесь за город, подальше от гула каменных джунглей.



Как организовать семейный пикник / Фото Shutterstock

Организуйте пространство для отдыха

Неудачная организация пикниковой среды сведет на нет весь отдых. Поэтому позаботьтесь о важных деталях. Прежде всего, возьмите с собой:

кулинарное принадлежности и утварь (мангал или гриль-решетку, посуду);

все для собственно отдыха (зонты, раскладные стулья, пледы, солнцезащитный крем);

спортивное снаряжение (мячи, бадминтон, настольные игры);

воду, чтобы утолить жажду, мыть продукты, посуду и руки.



Пикник на природе / Фото Shutterstock

Не менее важна для комфортного отдыха одежда. Она должна быть удобной, чтобы ничего не мешало полежать на пледе или побегать с мячом. Также помните, что вечером становится прохладнее, поэтому нужно взять с собой теплую одежду. Ну а если в ваших планах купание, тогда вам не обойтись без купальников и полотенец.

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Подберите средства защиты

Отдыхая на природе, очень легко травмироваться. Но бывают случаи, когда у кого-то может разболеться голова или желудок. Поэтому обязательно возьмите с собой аптечку, где будут самые необходимые лекарственные средства от отравления, обезболивающее, жаропонижающее, медицинский спирт, вата, бинты, лейкопластырь, жгут.

Комары также могут испортить уикенд, если вы планируете отдыхать возле водоема или вблизи леса. И не забывайте о клещах, которых полно в высокой траве, на деревьях и кустах. Поэтому о средствах защиты от надоедливых насекомых также нужно позаботиться.

Пикник-меню

Классическое меню для пикника: шашлык, овощи, бутерброды и напитки. С таким меню не нужно много времени на приготовление.



Ароматный и сочный шашлык – главное блюдо пикника / Фото Shutterstock

Овощи можно есть сырыми (в витаминных салатах) или поджарив на гриле. Только представьте себе ароматный шашлычок с подрумяненными томатами и грибочками только с мангала... Уже слюнки текут! На гриле можно запечь также баклажаны и болгарский перец – они прекрасно дополняют вкус мяса.

Для бутербродов лучше брать продукты, которые не портятся очень быстро. Цельнозерновой хлеб с ломтями запеченной курочки и свежими овощами, – именно то, что надо: быстро, питательно и очень вкусно! А со специальным термопакетом, который будет сохранять продукты холодными, будет просто идеально.

Ну и какой же пикник без сочных шашлыков с дымком? Чтобы долго не возиться с приготовлением на месте, разумно взять с собой уже замаринованное мясо. Но какое же мясо подойдет всей семье? Оптимальным вариантом считаем курятину. И причин этому – несколько.

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Во-первых, белое мясо (куриное, индюшиное, гусиное, утиное, диких птиц) полезнее, чем красное. Чрезмерное потребление последнего вызывает ряд заболеваний, в частности сердечно-сосудистой системы. Хотя жирные разновидности красного мяса (свинину, говядину, баранину) часто используют для приготовления шашлыков, диетологи советуют заменить его более здоровым продуктом – птицей. Белое мясо можно есть каждый день по 100 – 150 граммов, зато потребление красного следует ограничить до 50 г 1 – 2 раза в неделю.



Выбирайте курятину для запекании на огне / Фото Shutterstock

Во-вторых, курятина не имеет специфического запаха (в отличие от индейки), а потому подходит всем.

В-третьих, куриное мясо, будучи очень питательным (оно содержит много витаминов, в том числе группы В, фосфор, цинк, медь и магний), не такое жирное, как другие виды птицы (например утятина или гусь). Поэтому курятина прекрасно усваивается как взрослым, так и детским организмом.

В-четвертых, курица доступнее остальных видов мяса.

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Но решающим фактором при выборе курятины должна быть не цена, а качество. Цените свое здоровье – выбирайте мясо от надежного производителя. Например, "Наша Ряба Аппетитная" – это свежая курочка, что маринуется сразу же на производстве и отправляется в магазины уже расфасованной и герметично упакованной. Кстати, ТМ "Наша Ряба" первой в Украине успешно прошла независимую проверку на отсутствие в продукции антимикробных средств.

Таким образом, вам не придется потратить ни дома, ни на месте пикника ни минуты. Уже замаринованный куриный шашлычок от "Наша Ряба Аппетитная" можно будет приобрести прямо по дороге. Выберите любимую часть курочки, приправленную специями, которые вам больше нравятся:

крылышки – "Сладкий чили", "Макао" с травами и чесноком, "Аперо" в вишневом маринаде,

голени "Дели" со специей карри,

шашлык из филе "Зелень и лук" или шашлык из мяса бедра "Томат и базилик",

бедра "Айдахо" в томатном или имбирно-медовом маринаде.

Распакуйте промаринованные кусочки, нанизайте на шампуры и сразу отправляйте на мангал! Через 20 – 25 минут ароматной и питательной пищей будут наслаждаться все: и взрослые, и дети.

Вот и все, что нужно для хорошего отдыха. Итак, собирайте компанию, выбирайте местность по душе и отправляйтесь на пикник. Вкусных вам шашлыков и ярких впечатлений!