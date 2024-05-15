Копеечное средство и 10 минут: как эффективно почистить фритюрницу без уксуса

Аэрофритюрницы уже завоевали титул обязательных кухонных приборов. Однако даже самые лучшие модели нуждаются в регулярной чистке и обслуживании.

Мультипечи прекрасно подходят для приготовления вкусных блюд, но их чистка может стать настоящим кошмаром. В частности, худшей проблемой являются жирные пятна.

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Это может привести не только к плохому запаху, но и превратить устройство в рассадник бактерий. Если вы ищете быстрое и простое решение, как сделать фритюрницу свежей и чистой, воспользуйтесь следующими средствами.

Пищевая сода

Если посыпать мультипечь пищевой содой, следы от еды будет легче оттереть.

Наполните ее затем горячей водой и слейте всю грязь или жир для блестящего финиша.



Лимоны помогут в уборке / Фото unsplash

Лимон

Этот цитрусовый фрукт может помочь оттереть стойкие пятна, оставляя после себя свежий аромат.

Зои Маклин, старший специалист по домашнему хозяйству компании Breville, также рекомендует использовать лимоны, но добавлять их в воду.

Надо добавить нарезанные лимоны в воду, а затем включить фритюрницу всего на 10 минут. Так вы сможете устранить запах, а ваша кухня будет пахнуть свежим, цитрусовым чудом,

– отметила эксперт.

По ее словам, лимоны – это не только обычный домашний продукт, но и, благодаря своей кислотности, замечательное натуральное средство для чистки, которое можно безопасно использовать во фритюрнице.