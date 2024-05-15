Собственно, в самой жарке рыбы нет абсолютно ничего сложного. Да и от запаха можно легко избавиться, если знать полезные лайфхаки.

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После жарки рыбы часто приходится проветривать квартиру. Но это можно предотвратить, и все, что для этого нужно – лишь одна картофелина.

Разрезаем картофелину на 4 части. Выкладывая на сковородку порцию рыбы, рядом кладем кусочек картофеля. Она впитает в себя интенсивный запах рыбы, с остальным справится вытяжка.

Идеальный результат / Фото Pixabay

Кстати, есть еще один лайфхак, который позволит сохранить сковородку чистой. Для этого нужно застелить ее пергаментной бумагой, и налить масла. Вот и все, после приготовления рыбы нужно просто убрать пергамент и сполоснуть сковородку.

Жарка рыбы дарит замечательный результат, который точно стоит того, чтобы воспользоваться хитростями и упростить себе жизнь.

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