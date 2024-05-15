Копійчаний засіб та 10 хвилин: як ефективно почистити фритюрницю без оцту

Мультипечі чудово підходять для приготування смачних страв, але їхнє чищення може стати справжнім кошмаром. Зокрема, найгіршою проблемою є жирні плями.

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Це може призвести не лише до поганого запаху, а й перетворити пристрій на розсадник бактерій. Якщо ви шукаєте швидке і просте рішення, як зробити фритюрницю свіжою і чистою, скористайтеся наступними засобами.

Харчова сода

Якщо посипати мультипіч харчовою содою, сліди від їжі буде легше відтерти.

Наповніть її потім гарячою водою і злийте весь бруд або жир для блискучого фінішу.



Лимони допоможуть у прибиранні / Фото unsplash

Лимон

Цей цитрусовий фрукт може допомогти відтерти стійкі плями, залишаючи після себе свіжий аромат.

Зої Маклін, старша спеціалістка з домашнього господарства компанії Breville, також рекомендує використовувати лимони, але додавати їх у воду.

Треба додати нарізані лимони у воду, а потім увімкнути фритюрницю всього на 10 хвилин. Так ви зможете усунути запах, а ваша кухня пахнутиме свіжим, цитрусовим дивом,

– зазначила експертка.

За її словами, лимони – це не лише звичайний домашній продукт, але й завдяки своїй кислотності чудовий натуральний засіб для чищення, який можна безпечно використовувати у фритюрниці.