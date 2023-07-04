Так поступают опытные кулинары: нужно ли чистить молодой картофель
Начинается сезон невероятного продукта – молодого картофеля. Хотя он так нравится украинцам, однако его так трудно чистить!
Молодой картофель – не только отличный гарнир со сметаной и зеленью, это уже самостоятельное летнее блюдо. Узнайте, можно избежать такого трудоемкого процесса и не чистить молодые плоды в материале 24 Канала.
Не пропустите Блюда мировой кухни у вас дома: 3 рецепта из курятины, которые стоит попробовать
Можно ли не чистить молодой картофель
Конечно можно! Мало того, что это не просто вкусно, но и полезно. Главное – хорошо помыть картофель и приготовить любимым способом. Для того чтобы ее хорошо промыть от земли и грязи, плоды следует замочить. Положите картофель в кастрюлю, залейте водой и оставьте примерно на 10 минут.
Затем каждый картофель тщательно вымойте руками, слейте воду, очистите кастрюлю от частиц земли, снова залейте водой, перемешайте и снова вылейте воду.
Как почистить молодой картофель
Как лучше готовить молодой картофель
Вареный молодой картофель лучше всего подавать с маслом. Просто добавьте его в кастрюлю примерно 100 грамм на килограмм картофеля, пучок нарезанного укропа и соль. Когда масло растаяло, аккуратно все перемешайте, чтобы каждая картофелина была покрыта ароматной смесью.