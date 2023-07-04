Молода картопля – не тільки чудовий гарнір зі сметаною та зеленню, це вже самостійна літня страва. Дізнайтеся, чи можна уникнути такого трудомісткого процесу і не чистити молоді плоди у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Страви світової кухні у вас вдома: 3 рецепти з курятини, які варто спробувати

Чи можна не чистити молоду картоплю

Звичайно можна! Мало того, що це не просто смачно, а ще й корисно. Головне – добре помити картоплю та приготувати улюбленим способом. Для того, щоб її добре промити від землі та бруду, плоди слід замочити. Покладіть картоплю в каструлю, залийте водою і залиште приблизно на 10 хвилин.

Потім кожну картоплину ретельно вимийте руками, злийте воду, очистіть каструлю від частинок землі, знову залийте водою, перемішайте та знову вилийте воду.

Улюблена картопля / Фото unsplash

Як почистити молоду картоплю

Якщо все ж таки ви вирішили почистити молоді плоди, на щастя, є хитрий трюк – ви можете зішкребти шкірку за допомогою мочалки для посуду. Як це зробити? Помістіть картоплю в миску з холодною водою і промийте від будь-якого ґрунту. Потім потріть молоду картоплю, ще занурену у воду, чистою мочалкою, доки не зніметься шкірка. Нарешті вилийте брудну воду і промийте картоплю. Все – вона готова до приготування.

Як найкраще готувати молоду картоплю

Варену молоду картоплю найкраще подавати з маслом. Просто додайте його у каструлю приблизно 100 грамів на кілограм картоплі, пучок нарізаного кропу і сіль. Коли масло розтануло, акуратно все перемішайте, щоб кожна картоплина була покрита ароматною сумішшю.

Чи знаєте ви, де найкраще зберігати хліб? Відповідь тут.