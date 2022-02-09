Этот рецепт позволит не проводить много времени за плитой, чтобы насладиться вкусным обедом. Кроме того, блюдо очень порадует своей питательностью.
Читайте также Готовим куриные крылышки на ужин: три рецепта за 20 минут
Особых ингредиентов или кулинарных навыков не понадобится – все гениальное всегда просто.
Рецепт куриного супа с овощами
Время: 30 минут
Порций: 8
Вкусный обед / Фото Pixabay
Ингредиенты
- куриный бульон – 2 литра;
- морковь – 1 штука;
- картофель – 4 штуки;
- широкая лапша – 150 грамм;
- лук – 1 штука;
- специи и соль – по вкусу.
Приготовление
- Все овощи вымыть, почистить и порезать на удобные кусочки.
- Положить их в кипящий куриный бульон и варить 15 минут. Картофель должен размякнуть.
- Добавить лапшу, посолить и приправить специями. Готовить еще 5 – 7 минут.
- Лучше всего горячее блюдо подавать с сухариками.
Приятного аппетита!