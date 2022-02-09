Этот рецепт позволит не проводить много времени за плитой, чтобы насладиться вкусным обедом. Кроме того, блюдо очень порадует своей питательностью.

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Особых ингредиентов или кулинарных навыков не понадобится – все гениальное всегда просто.

Рецепт куриного супа с овощами

Время: 30 минут

Порций: 8

Вкусный обед / Фото Pixabay

Ингредиенты

куриный бульон – 2 литра;

морковь – 1 штука;

картофель – 4 штуки;

широкая лапша – 150 грамм;

лук – 1 штука;

специи и соль – по вкусу.

Приготовление

Все овощи вымыть, почистить и порезать на удобные кусочки. Положить их в кипящий куриный бульон и варить 15 минут. Картофель должен размякнуть. Добавить лапшу, посолить и приправить специями. Готовить еще 5 – 7 минут. Лучше всего горячее блюдо подавать с сухариками.

Приятного аппетита!