Этот рецепт позволит не проводить много времени за плитой, чтобы насладиться вкусным обедом. Кроме того, блюдо очень порадует своей питательностью.

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Особых ингредиентов или кулинарных навыков не понадобится – все гениальное всегда просто.

Рецепт куриного супа с овощами

Время: 30 минут

Порций: 8

Вкусный обед / Фото Pixabay

Ингредиенты

  • куриный бульон – 2 литра;
  • морковь – 1 штука;
  • картофель – 4 штуки;
  • широкая лапша – 150 грамм;
  • лук – 1 штука;
  • специи и соль – по вкусу.

Приготовление

  1. Все овощи вымыть, почистить и порезать на удобные кусочки.
  2. Положить их в кипящий куриный бульон и варить 15 минут. Картофель должен размякнуть.
  3. Добавить лапшу, посолить и приправить специями. Готовить еще 5 – 7 минут.
  4. Лучше всего горячее блюдо подавать с сухариками.

Приятного аппетита!