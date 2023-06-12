Рагу с картофелем и мясом отлично подойдут к обеденному столу. Подавайте блюдо с домашней квашеной или свежими овощами и наслаждайтесь невероятным вкусом рагу всей семьей.
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Рецепт рагу с курицей
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Моем и очищаем овощи, нарезаем их одинаковыми кусочками. Аналогично нарезаем курицу.
- Жарим лук до прозрачности, затем добавляем морковь и жарим еще 5 минут.
- Добавляем нарезанную курятину, жарим еще 10 минут.
- Высыпаем кабачки, продолжая жарить. Через 5 минут добавляем баклажаны, хорошо размешиваем и тушим еще столько же.
- Вливаем пол стакана кипятка, перемешиваем.
- Высыпаем картофель, накрываем крышкой и убавляем огонь на плите. Тушим рагу 15 – 20 минут, затем добавляем помидоры и продолжаем готовить еще 10 минут.
- Сдабриваем блюдо специями, свежей зеленью и оставляем настаиваться под крышкой 30 минут.
Приятного аппетита!