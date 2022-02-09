Быстро, полезно и питательно: рецепт куриного супа для вкусного обеда

Обычно в середине дня всегда хочется чего-нибудь горяченького. Куриный суп – идеальный вариант для удачного обеда.

Этот рецепт позволит не проводить много времени за плитой, чтобы насладиться вкусным обедом. Кроме того, блюдо очень порадует своей питательностью.

Читайте также Готовим куриные крылышки на ужин: три рецепта за 20 минут

Особых ингредиентов или кулинарных навыков не понадобится – все гениальное всегда просто.

Рецепт куриного супа с овощами

Время: 30 минут

Порций: 8

Вкусный обед / Фото Pixabay

Ингредиенты

куриный бульон – 2 литра;

морковь – 1 штука;

картофель – 4 штуки;

широкая лапша – 150 грамм;

лук – 1 штука;

специи и соль – по вкусу.

Приготовление

Все овощи вымыть, почистить и порезать на удобные кусочки. Положить их в кипящий куриный бульон и варить 15 минут. Картофель должен размякнуть. Добавить лапшу, посолить и приправить специями. Готовить еще 5 – 7 минут. Лучше всего горячее блюдо подавать с сухариками.

Приятного аппетита!