Блины со сметаной, творогом или медом или соленые – это так вкусно! Попробуйте приготовить блины с манкой, они не менее вкусные, чем традиционные, но точно подарят приятный опыт приготовления.
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Рецепт блинов с манкой
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Особые блины / Фото unsplash
Приготовление:
- Крупу высыпьте в миску и залейте молоком.
- Оставьте на 30 минут.
- Через 30 минут добавьте яйца, сахар, соль и 3 столовые ложки подсолнечного масла или растительного масла.
- Вылейте тесто порциями на хорошо разогретую сковороду.
- Жарьте блины с обеих сторон до румяности.
- Когда они немного остынут, они станут мягкими.
- Подайте со сладкой или соленой начинкой.