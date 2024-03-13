Млинці з сметаною, сиром чи медом або ж солоні – це так смачно! Спробуйте приготувати млинці з манкою, вони не менш смачні, ніж традиційні, але точно подарують приємний досвід приготування.

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Рецепт млинців з манкою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Особливі млинці / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 3/4 склянки манної крупи;

– 1 стакан молока;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка цукру;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки масла або олії.

Приготування:

Крупу висипте в миску і залийте молоком. Залиште на 30 хвилин. Через 30 хвилин додайте яйця, цукор, сіль і 3 столові ложки масла або олії. Вилийте тісто порціями на добре розігріту сковороду. Смажте млинці з обох боків до рум'яності. Коли вони трохи охолонуть, вони стануть м’якими. Подайте з солодкою або солоною начинкою.

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