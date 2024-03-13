Млинці з сметаною, сиром чи медом або ж солоні – це так смачно! Спробуйте приготувати млинці з манкою, вони не менш смачні, ніж традиційні, але точно подарують приємний досвід приготування.

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Рецепт млинців з манкою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати налисникиОсобливі млинці / Фото unsplash

Приготування:

  1. Крупу висипте в миску і залийте молоком.
  2. Залиште на 30 хвилин.
  3. Через 30 хвилин додайте яйця, цукор, сіль і 3 столові ложки масла або олії.
  4. Вилийте тісто порціями на добре розігріту сковороду.
  5. Смажте млинці з обох боків до рум'яності.
  6. Коли вони трохи охолонуть, вони стануть м’якими.
  7. Подайте з солодкою або солоною начинкою.