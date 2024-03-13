Вместо муки: что следует добавить в тесто для блинчиков
13 марта 2024, 18:20Читати новину українською
Источник:Pysznosci
Есть ли что-то лучше блинов? Их можно приготовить десятками различных способов с самой разнообразной начинкой. Однако есть особый способ, воспроизвести который сможет каждый.
Блины со сметаной, творогом или медом или соленые – это так вкусно! Попробуйте приготовить блины с манкой, они не менее вкусные, чем традиционные, но точно подарят приятный опыт приготовления.
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Рецепт блинов с манкой
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 3/4 стакана манной крупы;
– 1 стакан молока;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка сахара;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки масла или растительного масла.
Приготовление:
- Крупу высыпьте в миску и залейте молоком.
- Оставьте на 30 минут.
- Через 30 минут добавьте яйца, сахар, соль и 3 столовые ложки подсолнечного масла или растительного масла.
- Вылейте тесто порциями на хорошо разогретую сковороду.
- Жарьте блины с обеих сторон до румяности.
- Когда они немного остынут, они станут мягкими.
- Подайте со сладкой или соленой начинкой.