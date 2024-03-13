Вместо муки: что следует добавить в тесто для блинчиков

13 марта 2024, 18:20
Читати новину українською

Источник:

Pysznosci

Есть ли что-то лучше блинов? Их можно приготовить десятками различных способов с самой разнообразной начинкой. Однако есть особый способ, воспроизвести который сможет каждый.

Блины со сметаной, творогом или медом или соленые – это так вкусно! Попробуйте приготовить блины с манкой, они не менее вкусные, чем традиционные, но точно подарят приятный опыт приготовления.

Интересно "Водный Мир" дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами

Рецепт блинов с манкой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Особые блины / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 3/4 стакана манной крупы;
– 1 стакан молока;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка сахара;
– щепотка соли;
– 3 столовые ложки масла или растительного масла.

Приготовление:

  1. Крупу высыпьте в миску и залейте молоком.
  2. Оставьте на 30 минут.
  3. Через 30 минут добавьте яйца, сахар, соль и 3 столовые ложки подсолнечного масла или растительного масла.
  4. Вылейте тесто порциями на хорошо разогретую сковороду.
  5. Жарьте блины с обеих сторон до румяности.
  6. Когда они немного остынут, они станут мягкими.
  7. Подайте со сладкой или соленой начинкой.
Узнайте детали: нужно ли мыть гречку перед приготовлением.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська