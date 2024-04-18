Всего 15 минут – и хачапури уже на столе: повторяем за Эктором
18 апреля 2024, 10:38Читати новину українською
Источник:инстаграм hectorjimenezbravo
Эктор Хименес-Браво – настоящая звезда кулинарного мира. Он любит делиться рецептами, с которыми каждый может немного улучшить свое мастерство.
Хачапури – это блюдо, от которого невозможно отказаться. А если на его приготовление нужно всего 15 минут и учит его готовить сам Эктор, то перед соблазном немного поколдовать на кухне не устоит никто.
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Рецепт хачапури от Эктора
Время: 15 минут
Порций: 2
Ингредиенты:
– кефир – 150 миллилитров;
– яйцо – 1;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки масла;
– разрыхлитель – 5 грамм;
– мука – 250 грамм;
для начинки:
– сыр сулугуни – 300 грамм;
– яйцо – 1.
Приготовление:
- В миске соединяем и взбиваем венчиком кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло.
- К массе добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
- Сыр натираем и перемешиваем с яйцом.
- Делим тесто на две части, раскатываем, добавляем половину сыра, собираем как на видео и еще раз раскатываем.
- Жарим на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!Эту ошибку совершает много хозяек: когда на самом деле нужно добавлять изюм в тесто для кулича.