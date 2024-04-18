Всего 15 минут – и хачапури уже на столе: повторяем за Эктором

18 апреля 2024, 10:38
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Источник:

инстаграм hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво – настоящая звезда кулинарного мира. Он любит делиться рецептами, с которыми каждый может немного улучшить свое мастерство.

Хачапури – это блюдо, от которого невозможно отказаться. А если на его приготовление нужно всего 15 минут и учит его готовить сам Эктор, то перед соблазном немного поколдовать на кухне не устоит никто.

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Рецепт хачапури от Эктора

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– кефир – 150 миллилитров;
– яйцо – 1;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки масла;
– разрыхлитель – 5 грамм;
– мука – 250 грамм;

для начинки:

– сыр сулугуни – 300 грамм;
– яйцо – 1.

 

Приготовление: 

  1. В миске соединяем и взбиваем венчиком кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло.
  2. К массе добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
  3. Сыр натираем и перемешиваем с яйцом.
  4. Делим тесто на две части, раскатываем, добавляем половину сыра, собираем как на видео и еще раз раскатываем.
  5. Жарим на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!

Эту ошибку совершает много хозяек: когда на самом деле нужно добавлять изюм в тесто для кулича.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська