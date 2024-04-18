Хачапури – это блюдо, от которого невозможно отказаться. А если на его приготовление нужно всего 15 минут и учит его готовить сам Эктор, то перед соблазном немного поколдовать на кухне не устоит никто.

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Рецепт хачапури от Эктора

Время: 15 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. В миске соединяем и взбиваем венчиком кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло.
  2. К массе добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
  3. Сыр натираем и перемешиваем с яйцом.
  4. Делим тесто на две части, раскатываем, добавляем половину сыра, собираем как на видео и еще раз раскатываем.
  5. Жарим на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!