Хачапури – это блюдо, от которого невозможно отказаться. А если на его приготовление нужно всего 15 минут и учит его готовить сам Эктор, то перед соблазном немного поколдовать на кухне не устоит никто.
Читайте также Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку
Рецепт хачапури от Эктора
Время: 15 минут
Порций: 2
Приготовление:
- В миске соединяем и взбиваем венчиком кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло.
- К массе добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
- Сыр натираем и перемешиваем с яйцом.
- Делим тесто на две части, раскатываем, добавляем половину сыра, собираем как на видео и еще раз раскатываем.
- Жарим на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.
Приятного аппетита!