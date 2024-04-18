Хачапури – это блюдо, от которого невозможно отказаться. А если на его приготовление нужно всего 15 минут и учит его готовить сам Эктор, то перед соблазном немного поколдовать на кухне не устоит никто.

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Рецепт хачапури от Эктора

Время: 15 минут

Порций: 2

Ингредиенты: – кефир – 150 миллилитров;

– яйцо – 1;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки масла;

– разрыхлитель – 5 грамм;

– мука – 250 грамм; для начинки: – сыр сулугуни – 300 грамм;

– яйцо – 1.

Приготовление:

В миске соединяем и взбиваем венчиком кефир, яйцо, соль, сахар и растительное масло. К массе добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Сыр натираем и перемешиваем с яйцом. Делим тесто на две части, раскатываем, добавляем половину сыра, собираем как на видео и еще раз раскатываем. Жарим на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Приятного аппетита!

Эту ошибку совершает много хозяек: когда на самом деле нужно добавлять изюм в тесто для кулича.