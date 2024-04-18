Хачапурі – це страва, від якої неможливо відмовитися. А якщо на її приготування потрібно лише 15 хвилин і навчає її готувати сам Ектор, то перед спокусою трішки почаклувати на кухні не встоїть ніхто.

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Рецепт хачапурі від Ектора

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. У мисці з'єднуємо та збиваємо вінчиком кефір, яйце, сіль, цукор та олію.
  2. До маси додаємо борошно з розпушувачем і замішуємо тісто.
  3. Сир натираємо та перемішуємо із яйцем.
  4. Ділимо тісто на дві частини, розкатуємо, додаємо половину сиру, збираємо як на відео і ще раз розкатуємо.
  5. Смажимо на сухій пательні по 5 хвилин з кожної сторони.

Смачного!