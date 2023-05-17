Когда времени и желания готовить вообще нет: рецепт пасты, для которого нужно несколько минут

Паста – одна из самых популярных опций, когда нужно приготовить что-то на скорую руку. Несколько дополнительных ингредиентов, и вы порадуете своих близких вкуснейшей едой.

Вкусные макароны в сочетании со сливочными нотками – это блюдо, от которого никто никогда не откажется. Если вы не можете представить свою жизнь без мяса, обязательно добавьте к блюду кусочки курочки или ветчины.

Читайте также Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей

Рецепт кремовой пасты

Время: 10 – 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 240 грамм пасты пенне;

– 200 грамм брокколи;

– 100 грамм замороженного горошка;

– 175 грамм крем-фреша;

– цедра 1 лимона;

– 25 грамм пармезана плюс немного для подачи;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Большую кастрюлю наполните водой наполовину. Добавьте щепотку соли и доведите до кипения.

Уложите пасту в воду и варите 10 минут, периодически помешивайте.

Добавьте брокколи и горошек и варите еще 2 минуты. Слейте все через дуршлаг и верните в кастрюлю.

Добавьте к блюду крем-фреш, цедру лимона и пармезан. Щедро посолите и поперчите. Готовьте на огне 20 – 30 секунд.

Посыпьте сыром и подавайте к столу.