Когда времени и желания готовить вообще нет: рецепт пасты, для которого нужно несколько минут
17 мая 2023, 09:35Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Паста – одна из самых популярных опций, когда нужно приготовить что-то на скорую руку. Несколько дополнительных ингредиентов, и вы порадуете своих близких вкуснейшей едой.
Вкусные макароны в сочетании со сливочными нотками – это блюдо, от которого никто никогда не откажется. Если вы не можете представить свою жизнь без мяса, обязательно добавьте к блюду кусочки курочки или ветчины.
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Рецепт кремовой пасты
Время: 10 – 30 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Большую кастрюлю наполните водой наполовину. Добавьте щепотку соли и доведите до кипения.
- Уложите пасту в воду и варите 10 минут, периодически помешивайте.
- Добавьте брокколи и горошек и варите еще 2 минуты. Слейте все через дуршлаг и верните в кастрюлю.
- Добавьте к блюду крем-фреш, цедру лимона и пармезан. Щедро посолите и поперчите. Готовьте на огне 20 – 30 секунд.
- Посыпьте сыром и подавайте к столу.