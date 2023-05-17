Смачні макарони у поєднанні з вершковими нотками – це страва, від якої ніхто й ніколи не відмовиться. Якщо ви не можете уявити свого життя без м'яса, до обов'язково додайте до страви шматочки курочки або шинки.

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Рецепт кремової пасти

Час: 10 – 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 240 грамів пасти пенне;

– 200 грамів броколі;

– 100 грамів замороженого горошку;

– 175 грамів крем-фрешу;

– цедра 1 лимона;

– 25 грамів пармезану плюс трішки для подачі;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Велику каструлю наповніть водою на половину. Додайте дрібку солі та доведіть до кипіння.

Покладіть пасту у воду та варіть 10 хвилин, періодично помішуйте.

Додайте броколі та горошок і варіть ще 2 хвилини. Злийте все через друшляк та поверніть до каструлі.

Додайте до страви крем-фреш, цедру лимона та пармезан. Щедро посоліть та поперчіть. Готуйте на вогні 20 – 30 секунд.

Посипте сиром та подавайте до столу.