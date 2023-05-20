То, что нужно на выходные: 15 минут – и спагетти С песто уже на вашем столе

20 мая 2023, 18:30
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Источник:

ВВС Food

Выходные – это время, которое нужно тратить на себя, а не проводить его на кухне. Впрочем, что-то есть нужно, поэтому легкие рецепты вкусных блюд всегда пригодятся.

Бюджетное блюдо, которое порадует вкусом и не заставит долго стоять у плиты – разве это не находка на выходные? Несколько хорошо знакомых ингредиентов, несколько минут, и настоящее кулинарное наслаждение уже на вашем столе.

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Рецепт спагетти с песто

Время: 15 минут

Порций: 4

Приготовление:

  • Спагетти варим по инструкции на упаковке. Сливаем, но немного воды оставляем, и возвращаем спагетти в кастрюлю.
  • Капусту, арахис и чеснок измельчаем в блендере.
  • Добавляем в блендер творог, масло и немного воды из спагетти и еще раз взбиваем. Приправляем солью и перцем.
  • Смешиваем спагетти с соусом и помешиваем несколько минут на среднем огне.
  • Подаем к столу, немного посыпав сыром.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська