Бюджетное блюдо, которое порадует вкусом и не заставит долго стоять у плиты – разве это не находка на выходные? Несколько хорошо знакомых ингредиентов, несколько минут, и настоящее кулинарное наслаждение уже на вашем столе.

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Рецепт спагетти с песто

Время: 15 минут

Порций: 4

Приготовление:

  • Спагетти варим по инструкции на упаковке. Сливаем, но немного воды оставляем, и возвращаем спагетти в кастрюлю.
  • Капусту, арахис и чеснок измельчаем в блендере.
  • Добавляем в блендер творог, масло и немного воды из спагетти и еще раз взбиваем. Приправляем солью и перцем.
  • Смешиваем спагетти с соусом и помешиваем несколько минут на среднем огне.
  • Подаем к столу, немного посыпав сыром.