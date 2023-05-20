Бюджетное блюдо, которое порадует вкусом и не заставит долго стоять у плиты – разве это не находка на выходные? Несколько хорошо знакомых ингредиентов, несколько минут, и настоящее кулинарное наслаждение уже на вашем столе.
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Рецепт спагетти с песто
Время: 15 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Спагетти варим по инструкции на упаковке. Сливаем, но немного воды оставляем, и возвращаем спагетти в кастрюлю.
- Капусту, арахис и чеснок измельчаем в блендере.
- Добавляем в блендер творог, масло и немного воды из спагетти и еще раз взбиваем. Приправляем солью и перцем.
- Смешиваем спагетти с соусом и помешиваем несколько минут на среднем огне.
- Подаем к столу, немного посыпав сыром.