Бюджетное блюдо, которое порадует вкусом и не заставит долго стоять у плиты – разве это не находка на выходные? Несколько хорошо знакомых ингредиентов, несколько минут, и настоящее кулинарное наслаждение уже на вашем столе.

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Рецепт спагетти с песто

Время: 15 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 400 грамм спагетти;

– 200 грамм мелко нарезанной капусты;

– 100 грамм соленого жареного арахиса;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 4 столовые ложки мелко натертого творога;

– для подачи: оливковое масло, соль и перец.

Приготовление: