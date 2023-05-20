Бюджетна страва, яка потішить смаком та не змусить довго стояти біля плити – хіба ж це не знахідка на вихідні? Кілька добре знайомих інгредієнтів, кілька хвилин, і справжня кулінарна насолода вже на вашому столі.

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Рецепт спагетті з песто

Час: 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти: – 400 грамів спагетті;

– 200 грамів дрібно нарізаної капусти;

– 100 грамів солоного смаженого арахісу;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 4 столові ложки дрібно натертого сиру;

– для подачі: оливкова олія, сіль та перець.

Приготування: