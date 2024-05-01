Суши – это особый вид удовольствия, который мы привыкли заказывать в специализированных заведениях. Эктор показал, что это наслаждение можно приготовить самостоятельно почти без усилий, и главное – быстро.
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Рецепт быстрых суши от Эктора
Время: 20 минут
Порций: 1
Приготовление:
- Смешиваем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем нори.
- Теперь соединяем рис, заправку и нори.
- Мелко нарезаем рыбу и огурец.
- Формочку для льда застилаем пищевой пленкой.
- Формируем суши.
- Переворачиваем формочку – и суши готовы к подаче!
Приятного аппетита!