Суши – это особый вид удовольствия, который мы привыкли заказывать в специализированных заведениях. Эктор показал, что это наслаждение можно приготовить самостоятельно почти без усилий, и главное – быстро.

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Рецепт быстрых суши от Эктора

Время: 20 минут

Порций: 1

Ингредиенты: – 200 грамм отваренного риса;

– 1 столовая ложка рисового уксуса;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сахара;

– 1 огурец;

– 100 грамм лосося;

– 100 грамм крем-сыра;

– 1 чайная ложка черного кунжута;

– имбирь и васаби для подачи.

Приготовление:

Смешиваем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем нори. Теперь соединяем рис, заправку и нори. Мелко нарезаем рыбу и огурец. Формочку для льда застилаем пищевой пленкой. Формируем суши. Переворачиваем формочку – и суши готовы к подаче!

Приятного аппетита!

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