Суші – це особливий вид задоволення, який ми звикли замовляти у спеціалізованих закладах. Ектор показав, що цю насолоду можна приготувати самотужки майже без зусиль, і головне – швидко.

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Рецепт швидких суші від Ектора

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. Змішуємо оцет, сіль і цукор. Дрібно нарізаємо норі.
  2. Тепер з'єднуємо рис, заправку і норі.
  3. Дрібно нарізаємо рибу та огірок.
  4. Формочку для льоду застеляємо харчовою плівкою.
  5. Формуємо суші.
  6. Перевертаємо формочку – і суші готові до подачі!

Смачного!