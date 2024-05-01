Суші – це особливий вид задоволення, який ми звикли замовляти у спеціалізованих закладах. Ектор показав, що цю насолоду можна приготувати самотужки майже без зусиль, і головне – швидко.
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Рецепт швидких суші від Ектора
Час: 20 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Змішуємо оцет, сіль і цукор. Дрібно нарізаємо норі.
- Тепер з'єднуємо рис, заправку і норі.
- Дрібно нарізаємо рибу та огірок.
- Формочку для льоду застеляємо харчовою плівкою.
- Формуємо суші.
- Перевертаємо формочку – і суші готові до подачі!
Смачного!