Любимое блюдо за считанные минуты: готовим быстрые суши вместе с Эктором
Источник:инстаграм hectorjimenezbravo
Бывший судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво любит радовать подписчиков простыми рецептами популярных блюд. На этот раз он показал, как быстро и без усилий можно приготовить суши.
Суши – это особый вид удовольствия, который мы привыкли заказывать в специализированных заведениях. Эктор показал, что это наслаждение можно приготовить самостоятельно почти без усилий, и главное – быстро.
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Рецепт быстрых суши от Эктора
Время: 20 минут
Порций: 1
Ингредиенты:
– 200 грамм отваренного риса;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 1 огурец;
– 100 грамм лосося;
– 100 грамм крем-сыра;
– 1 чайная ложка черного кунжута;
– имбирь и васаби для подачи.
Приготовление:
- Смешиваем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем нори.
- Теперь соединяем рис, заправку и нори.
- Мелко нарезаем рыбу и огурец.
- Формочку для льда застилаем пищевой пленкой.
- Формируем суши.
- Переворачиваем формочку – и суши готовы к подаче!
Приятного аппетита!Этот фильм стоит пересмотреть: Ярославский и Мартыновская снялись в фильме "Тесто".