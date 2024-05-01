Любимое блюдо за считанные минуты: готовим быстрые суши вместе с Эктором

1 мая 2024, 06:12
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Источник:

инстаграм hectorjimenezbravo

Бывший судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво любит радовать подписчиков простыми рецептами популярных блюд. На этот раз он показал, как быстро и без усилий можно приготовить суши.

Суши – это особый вид удовольствия, который мы привыкли заказывать в специализированных заведениях. Эктор показал, что это наслаждение можно приготовить самостоятельно почти без усилий, и главное – быстро.

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Рецепт быстрых суши от Эктора

Время: 20 минут

Порций: 1

Ингредиенты:

– 200 грамм отваренного риса;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сахара;
– 1 огурец;
– 100 грамм лосося;
– 100 грамм крем-сыра;
– 1 чайная ложка черного кунжута;
– имбирь и васаби для подачи.

Приготовление:

  1. Смешиваем уксус, соль и сахар. Мелко нарезаем нори.
  2. Теперь соединяем рис, заправку и нори.
  3. Мелко нарезаем рыбу и огурец.
  4. Формочку для льда застилаем пищевой пленкой.
  5. Формируем суши.
  6. Переворачиваем формочку – и суши готовы к подаче!

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська