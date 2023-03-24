После тяжелого рабочего дня: как быстро приготовить ужин

Когда день был не слишком лёгким, то о долгом приготовлении ужина не может быть и речи. Не стоит придавать себе хлопот – лучше воспользоваться проверенными советами, которые помогут их избежать.

Стоять на кухне и готовить есть после того, как вы провели насыщенный рабочий день, довольно утомительно. Вот несколько советов, которые помогут быстро приготовить ужин и не тратить много усилий.

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Планируйте заранее

Выделите время на выходных или начале недели, чтобы спланировать свое питание на неделю. Это поможет вам иметь все необходимые ингредиенты под рукой и избежать спешки в последнюю минуту.

Предварительные приготовления

Готовьте большее количество пищи и храните остатки на другой день или замораживайте порции.

Готовьте с помощью скороварки или духовки

Скороварку и духовку можно использовать для быстрого приготовления пищи, позволяя вам сосредоточиться на других задачах.

Домашний ужин – это так уютно / Фото unsplash

Выбирайте простые рецепты

Лучше готовить блюда, которые быстро и легко приготовить с минимальным количеством ингредиентов и шагов.

Готовые соусы и смеси

Такие ингредиенты помогут вам сэкономить время и приготовить вкусную еду.

Чистота на ходу

Когда вы готовите, убирайте любую посуду, которая вам больше не нужна, чтобы в конце было меньше беспорядка.

Установите таймер

Используйте таймер, чтобы гарантировать, что вы готовите каждый компонент блюда в течение соответствующего промежутка времени, и чтобы вы не забыли какие-либо предметы на плите или в духовке.