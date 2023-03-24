Стояти на кухні та готувати їсти після того, як ви провели насичений робочий день, доволі виснажливо. Ось кілька порад, які допоможуть швидко приготувати вечерю та не витрачати багато зусиль.

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Плануйте заздалегідь

Виділіть час на вихідних або на початку тижня, щоб спланувати своє харчування на тиждень. Це допоможе вам мати всі необхідні інгредієнти під рукою та уникнути поспіху в останню хвилину.

Попередні приготування

Готуйте більшу кількість їжі та зберігайте залишки на інший день або заморожуйте порції на потім.

Готуйте за допомогою скороварки або духовки

Скороварка та духовка можна використовувати для швидкого приготування їжі, дозволяючи вам зосередитися на інших завданнях.

Домашня вечеря – це так затишно / Фото unsplash

Вибирайте прості рецепти

Краще готувати ті страви, які швидко та легко приготувати з мінімальною кількістю інгредієнтів і кроків.

Готові соуси та суміші

Такі інгредієнти допоможуть вам заощадити час і приготувати смачну їжу.

Чистота на ходу

Коли ви готуєте, прибирайте будь-який посуд, який вам більше не потрібен, щоб наприкінці було менше безладу.

Встановіть таймер

Використовуйте таймер, щоб гарантувати, що ви готуєте кожен компонент страви протягом відповідного проміжку часу, і щоб ви не забули про будь-які предмети на плиті чи в духовці.