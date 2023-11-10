Вы не выгоните никого из-за стола: скорый ужин с митболами и спагетти за считанные минуты
Источник:ВВС Food
Быстрый и вкусный ужин – это козырь, который должен быть в рукаве каждой хозяйки. Особенно эти настройки уместны для выходных, когда точно ни у кого нет желания стоять у плиты.
Спагетти – это всегда удачная опция для любой трапезы. Если добавить к ним митболы и соус из помидор черри, то вы получите невероятно вкусное блюдо, от которого не останется ни кусочка. Попытайтесь – и сами в этом убедитесь.
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Рецепт спагетти с митболами и соусом черри
Время : до 1 часа (в зависимости от митболов)
Порций : 4
Ингредиенты :
для митболов :
– 500 грамм любимого фарша;
– 80 грамм панировочных сухарей;
– 2 столовые ложки молока;
– 1 яйцо;
– 100 грамм сыра фета;
для соуса:
– 2 зубчика чеснока;
– 400 грамм помидоров черри;
– 1 средний шалот;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– соль и перец по вкусу;
для блюда:
– 400 грамм спагетти;
– 2 столовые ложки сливочного масла;
– 50 грамм сыра фета.
Приготовление :
- Сначала – митболы. Соединяем все ингредиенты, формируем шарики. Запекаем их в духовке или обжариваем на сковороде.
- Теперь – соус. Чеснок, помидоры и шалот нарезаем на половинки и выкладываем на противень. Солим, перчим, сбрызгиваем растительным маслом и бальзамическим уксусом. Запекаем 25 минут, после чего перекладываем в блендер и взбиваем до однородности.
- Перекладываем соус в небольшую кастрюлю, выкладываем в него митболы и варим на медленном огне 10 минут.
- За это время варим спагетти.
- Выкладываем спагетти на тарелку и поливаем соусом с митболами. В конце украшаем блюдо сыром фета.
Приятного аппетита!