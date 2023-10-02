Как испечь пирог из четырех яблок и через 10 минут: простой рецепт выпечки к чаю
2 октября 2023, 06:58Читати новину українською
Источник:odnaminyta
Яблочный пирог – один из непременных признаков осени. То, что его нужно готовить долго и тяжело – это только миф, если под рукой правильный рецепт.
Этот рецепт станет настоящей находкой на случай, когда очень нужно что-то сладкое к чаю, но много времени на приготовление нет. Минимум усилий и ингредиентов для невероятного результата – именно то, о чем мечтает каждая хозяйка.
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Рецепт яблочного пирога на сковороде
Время: 1 часа
Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 яйца;
– 150 грамм муки;
– 4 яблока;
– 200 грамм сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 20 грамм сливочного масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину и нарезаем небольшими кусочками.
- Карамелизируем яблоки. Для этого берем сковороду, добавляем на нее сливочное масло. Когда оно растопится, добавляем 50 г сахара и лимонный сок. Перемешиваем и добавляем яблоки. Жарим 3 – 4 минуты на умеренном огне.
- Взбиваем яйца и сахар. Просеиваем муку с разрыхлителем. Постепенно добавляем сухие ингредиенты в жидкость и перемешиваем до однородности.
- Добавляем в тесто яблоки и еще раз хорошо перемешиваем.
- Чистую сковороду смазываем маслом, застилаем пергаментом и выливаем тесто. Накрываем крышкой, ставим на самый маленький огонь и выпекаем 30 – 35 минут. Ни в коем случае не поднимаем крышку в первые 20 минут, иначе пирог упадет.