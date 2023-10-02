Этот рецепт станет настоящей находкой на случай, когда очень нужно что-то сладкое к чаю, но много времени на приготовление нет. Минимум усилий и ингредиентов для невероятного результата – именно то, о чем мечтает каждая хозяйка.
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Рецепт яблочного пирога на сковороде
Время: 1 часа
Порций: 6
Приготовление:
- Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину и нарезаем небольшими кусочками.
- Карамелизируем яблоки. Для этого берем сковороду, добавляем на нее сливочное масло. Когда оно растопится, добавляем 50 г сахара и лимонный сок. Перемешиваем и добавляем яблоки. Жарим 3 – 4 минуты на умеренном огне.
- Взбиваем яйца и сахар. Просеиваем муку с разрыхлителем. Постепенно добавляем сухие ингредиенты в жидкость и перемешиваем до однородности.
- Добавляем в тесто яблоки и еще раз хорошо перемешиваем.
- Чистую сковороду смазываем маслом, застилаем пергаментом и выливаем тесто. Накрываем крышкой, ставим на самый маленький огонь и выпекаем 30 – 35 минут. Ни в коем случае не поднимаем крышку в первые 20 минут, иначе пирог упадет.