Цей рецепт стане справжньою знахідкою на випадок, коли вкрай потрібне щось солоденьке до чаю, але багато часу на приготування немає. Мінімум зусиль та інгредієнтів для неймовірного результату – це саме те, про що мріє кожна господиня.

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Рецепт яблучного пирога на сковорідці

Час: 1 година

Порцій: 6

Інгредієнти: – 3 яйця;

– 150 грамів борошна;

– 4 яблука;

– 200 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 20 грамів вершкового масла;

– 1 столова ложка лимонного соку.

Приготування: