Цей рецепт стане справжньою знахідкою на випадок, коли вкрай потрібне щось солоденьке до чаю, але багато часу на приготування немає. Мінімум зусиль та інгредієнтів для неймовірного результату – це саме те, про що мріє кожна господиня.
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Рецепт яблучного пирога на сковорідці
Час: 1 година
Порцій: 6
Приготування:
- Яблука миємо, чистимо, видаляємо серцевину та нарізаємо невеликими шматочками.
- Карамелізуємо яблука. Для цього беремо сковорідку, додаємо на неї вершкове масло. Коли воно розтопиться, додаємо 50 грамів цукру та лимонний сік. Перемішуємо та додаємо яблука. Смажимо 3 – 4 хвилини на помірному вогні.
- Збиваємо яйця та цукор. Просіюємо борошно з розпушувачем. Поступово додаємо сухі інгредієнти до рідини та перемішуємо до однорідності.
- Додаємо до тіста яблука і ще раз добре перемішуємо.
- Чисту сковорідку змащуємо маслом, застеляємо пергаментом та виливаємо тісто. Накриваємо кришкою, ставимо на найменший вогонь та випікаємо 30 – 35 хвилин. У жодному разі не піднімаємо кришку в перші 20 хвилин, інакше пиріг впаде.