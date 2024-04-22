Трубочки из лаваша – это отдельный вид кулинарного наслаждения. Помидоры, авокадо и лук являются лишь одной из опций для начинки, поэтому вы смело можете экспериментировать со своими любимыми ингредиентами.

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Рецепт трубочек из лаваша

Время: 20 минут

Порций: 2

Приготовление:

  1. Лаваш смазываем соусом. Аккуратно закручиваем в трубочку и соединяем зубочисткой.
  2. Выкладываем трубочки на пергамент и выпекаем 7 – 10 минут при 170 градусах.
  3. Мякоть авокадо разминаем вилкой, помидоры и лук нарезаем мелкими кубиками. Соединяем ингредиенты, солим и перчим.
  4. Начиняем трубочки.

Приятного аппетита!