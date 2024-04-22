Трубочки з лаваша – це окремий вид кулінарної насолоди. Помідори, авокадо та цибуля є лише однією з опцій для начинки, тому ви сміливо можете експериментувати зі своїми улюбленими інгредієнтами.

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Рецепт трубочок з лаваша

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Лаваш змащуємо соусом. Акуратно закручуємо у трубочку та з'єднуємо зубочисткою.
  2. Викладаємо трубочки на пергамент та випікаємо 7 – 10 хвилин при 170 градусах.
  3. М'якоть авокадо розминаємо виделкою, помідори та цибулю нарізаємо дрібними кубиками. З'єднуємо інгредієнти, солимо та перчимо.
  4. Начиняємо трубочки.

Смачного!