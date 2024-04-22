Перекус на все случаи жизни: легкое блюдо из лаваша за 10 минут, которое повторит каждый

22 апреля 2024, 10:35
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Источник:

инстаграм alionakarpiuk

Иметь под рукой перекус – это всегда хорошая идея. А особенно, когда он очень вкусный и не требует много времени на приготовление.

Трубочки из лаваша – это отдельный вид кулинарного наслаждения. Помидоры, авокадо и лук являются лишь одной из опций для начинки, поэтому вы смело можете экспериментировать со своими любимыми ингредиентами.

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Рецепт трубочек из лаваша

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– лаваш;
– томатный соус с луком и базиликом;
– авокадо;
– помидор;
– лук;
– специи.

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ "Водний Світ", які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички "Водний Світ" люблять усі!

Приготовление:

  1. Лаваш смазываем соусом. Аккуратно закручиваем в трубочку и соединяем зубочисткой.
  2. Выкладываем трубочки на пергамент и выпекаем 7 – 10 минут при 170 градусах.
  3. Мякоть авокадо разминаем вилкой, помидоры и лук нарезаем мелкими кубиками. Соединяем ингредиенты, солим и перчим.
  4. Начиняем трубочки.

Приятного аппетита!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська