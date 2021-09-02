Легкое яблочное печенье займет меньше времени, чем приготовление любого пирога. Мягкая выпечка обладает насыщенный вкусом и подарит незабываемые впечатления.

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Приготовить печенье сможет даже новичок, а результат станет уместным дополнением к чаепитию.

Легкое печенье, которое тает во рту​/ Фото Ukr.media

Ингредиенты

яблоки – 270 грамм (нечищеные)

мука – 170 грамм

сливочное масло – 100 грамм (оно должно быть комнатной температуры)

яйцо – 1 штука

сахар – 80 грамм

ванильный сахар – 10 грамм

разрыхлитель – 1 чайная ложка

щепотка соли

корица (по желанию) – 1/3 чайной ложки

Приготовление