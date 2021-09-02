Легке яблучне печиво забере менше часу, аніж приготування будь-якого пирога. М'яка випічка володіє насичений смаком та подарує незабутні враження.

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Приготувати печиво зможе навіть новачок, а результат стане доречним додатком до чаювання.

Легке печиво, яке тане у роті / Фото Ukr.media

Інгредієнти

  • яблука – 270 грам (нечищені)
  • борошно – 170 грам
  • вершкове масло – 100 грам (воно має бути кімнатної температури)
  • яйце – 1 штука
  • цукор – 80 грам
  • ванільний цукор – 10 грам
  • розпушувач – 1 чайна ложка
  • дрібка солі
  • кориця (за бажанням) – 1/3 чайної ложки

Приготування

  1. До м'якого вершкового масла додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі і корицю (за бажанням). Збиваємо впродовж 1 – 2 хвилин. Потім додаємо яйце, збиваємо до однорідності.
  2. Додаємо розпушувач, перемішуємо, після цього додаємо решту інгредієнтів та знову перемішуємо.
  3. Чистимо яблука від шкірки та серцевини, нарізаємо маленькими кубиками або натираємо на крупній тертці. Додаємо їх до тіста та перемішуємо.
  4. Застеляємо деко пергаментним папером. Викладаємо кульки, залишаючи між ними відстань, адже вони будуть рости.
  5. Розігріваємо духовку до 200 градусів та випікаємо печиво 15 – 20 хвилин.